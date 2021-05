Talleres ganó tres puntos de oro en Brasil

Talleres ganó por 1 a 0 ante el Red Bull Bragantino con gol de Diego Valoyes en el tiempo de descuento (93´), por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Por: Luca Ratto 06 de Mayo 2021 · 14:36 hs

La T obtuvo tres puntos vitales para salir del fondo del grupo G, y escalar hacia la segunda posición con sus cuatro puntos. Ya que clasifica solamente el líder de cada zona, deberá esperar a lo que suceda mañana entre Deportes Tolima (último con una unidad) y Emelec (puntero con seis), partido que se disputará a las 21:00 (ARG).

Además, el equipo dirigido por el Cacique Medina mereció el triunfo, no solamente hoy, sino en la anterior jornada, en lo que fue la derrota ante Emelec por 2 a 1. En lo que respecta al partido más reciente, el conjunto argentino dominó al brasileño durante los 90´. Las causas de esto: el entendimiento de lo que el técnico quiere plasmar en la cancha, asociaciones, toque en corto, agresividad ofensiva con el aprovechamiento de los laterales para generar espacios/situaciones, y superioridad numérica.

Lo que agravó el contexto del partido fue la expulsión de Lucas Evangelista apenas comenzó el segundo tiempo. El ex volante del Nantes francés fue de muy mala manera a disputar la pelota, y fue bien expulsado. Por lo que ante esta situación, el Matador se vio favorecido para seguir haciendo su juego.

A pesar de la posesión (65%), y de las numerosas ocasiones, no había manera de que la pelota fuera al fondo de la red. No es un problema ajeno a los últimos encuentros, y la eficacia o la concreción de goles hechos que terminan increíblemente por fuera del arco, es una cuestión a mejorar de cara al futuro. Porque Talleres juega bien, tiene su impronta, pero al llegar no convierte. Sin embargo, gracias a Valoyes la historia terminó con un final feliz.