Thierry Henry advierte a Pochettino sobre Messi

El francés habló para 'Sunday Evening Foot' sobre la llegada del jugador argentino al conjunto parisino.

Por: Facundo Agudo 16 de Agosto 2021 · 15:21 hs

El astro francés, Thierry Henry dejo unas fuertes declaraciones sobre la llegada de Messi al PSG y advirtió al técnico argentino, sobre el arribo del astro del futbol mundial a su equipo.

"El equilibrio es lo más importante. En un momento, siempre hablamos de grandes jugadores, atacando, avanzando. Pero tiene que haber un equilibrio. Hablamos del equipo en el que jugué en el Barça (en compañía de Lionel Messi o Samuel Eto'o, nota del editor), pero la gente se olvida de recalcar que no llevamos muchos goles. En general, los equipos que no llevan muchos goles no están lejos del título, ni siquiera de la Champions. Después, cuando tienes jugadores sobrehumanos, se vuelve un poco más fácil pero cuando veo cómo está evolucionando París en este momento ... se llevan un poquito demasiados goles para mi gusto para poder ir un poco más allá. Es cierto que faltaron jugadores pero el equilibrio es lo más importante", dijo en 'Sunday Evening Foot',

El francés ha hecho hincapié sobre el equilibrio ofensivo del equipo, ya que es consciente del poder ofensivo del PSG, pero le aconseja al DT Mauricio Pochettino, que tenga cuidado en no hacer daño al equilibrio colectivo del equipo de la capital francesa.