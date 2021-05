Semana de definiciones en España y Francia y todo lo que tienes que saber de las grandes ligas de Europa

A La Liga y Ligue 1 les queda este fin de semana para definir de quien es el título, mientras que Italia, Alemania e Inglaterra ya tienen un campeón.

Por: Iara Ortiz 18 de Mayo 2021 · 13:05 hs

En España, Barcelona quedo fuera de la pelea por el titulo y resta saber si el titilo quedara en manos de Atlético o del Real Madrid. El equipo de Simeone (83 pts.) se enfrentará a Valladolid y el Merengue (81 pts.) se medirá contra Villarreal. Si ambos equipos se igualan en puntos el campeón será el Real por el desempeño del equipo. No solo en esta jornada que se viene se definirá el campeón, sino que también los descensos, el equipo que mas perjudicado esta es el Elche. Por el lado de las clasificaciones a las competiciones internacionales ya están todas decididas en su totalidad.

El domingo en la liga de Francia también se establecerá el campeón de la Ligue 1. La diferencia es que puede suceder que el PSG no gane el campeonato debido a que Lille se encuentra un punto mas arriba. Si el PSG obtiene una victoria ante su próximo rival el Brest, igualaría en puntos su adversario, y en este caso sería campeón por diferencia de gol. Por lo tanto, Lille no tiene que arriesgarse a no sumar así asegura su título. Por otra parte, los descendidos son: Nimes y Dijon.

Esas son las ligas europeas que restan definir, pero ya hay ligas que quedaron definidas: La Premier League, la Serie A y la Bundesliga.

A la Premier únicamente le resta definir los cupos a competencias europeas como la Europa League y Conference League. El martes pasado consiguió el titulo el Manchester City. También, quedaron aseguradas las entradas a la Championship: Fulham, West Bromwich y Sheffield United. Aun faltan dos jornadas y son siete los puntos que separan al tercero del séptimo. Cabe resaltar, que uno de los equipos que puede quedar fuera es el Liverpool y el Leeds.

La Serie A se parece mucho en varios aspectos a la liga inglesa. El Inter salió campeón a principios del mes y ya se sabe que sus descendidos son Parma y Crotone. Lo único que resta por verse es el tercer descendido. Los ojos están puestos en Benevento o Torino.

Por último, tenemos a la Bundesliga que esta temporada, como hace varios años, el titulo quedo en manos del Bayern Munich. El descendido es Schalke que saco solamente 16 puntos en 33 fechas.