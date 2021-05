Toluca supera al vigente campeón y Pachuca da vuelta el resultado, ambos se preparan para los cuartos de final.

Este domingo, se definieron los últimos equipos que clasificaron a los cuartos de final del torneo Guard1anes Clausura del futbol mexicano: Toluca y Pachuca. Ambos equipos lograron el objetivo de formas muy distintas al igual que el repechaje que se dio el sábado.

Por: Luca Ratto 10 de Mayo 2021 · 12:13 hs

Los “Diablos Rojos” de Toluca y los “Tuzos” de Pachuca consiguieron la clasificación y se unieron al resto de los equipos que ya lo habían logrado en la temporada regular (Cruz Azul, América, Puebla, Monterrey, Atlas y Santos Laguna) luego de haber eliminado a León y Guadalajara en la fase de repechaje.

Toluca obtuvo una victoria ante el vigente campeón León. Le gano 4-2 en instancia de penales luego de haber conseguido un empate 2-2 en los 90 minutos. Jared Ortega, los argentinos Pedro Alexis Canelo y Rubens Sambueza, y el brasileño Diego Rigonato fueron quienes lograron efectividad en los penales. Mientras que para el equipo contrario fueron Yairo Moreno y Jose Godínez quieren metieron goles, y Joel Campbell y Victor Dávila quienes fallaron en sus disparos al arco.

Se trato de un partido difícil que fue bien jugado por ambos equipos, por eso, el resultado siempre volvía a un empate y tuvieron que acceder a los penales para lograr una definición debido a lo cerrado que se noto a el encuentro. Canelo y Kevin Castañeda fueron quienes anotaron los goles del Toluca, mientras que Dávila y Fidel fueron los que realizaron el gol para el León en los 90 minutos reglamentarios del partido.

A partir de la eliminación y la mala suerte del vigente campeón, Ignacio Ambriz termino su ciclo como director técnico de León debido a que no llego un acuerdo con la dirigencia para prolongar la relación. "Me hubiera gustado llegar a otra final aquí en León, este equipo tiene mucha historia. Me voy contento porque dejé lo mejor de mí", declaró Ambriz luego de finalizar el partido.

Por el lado del otro equipo que logro la clasificación, Pachuca, fue un partido en el que llevaba la delantera Guadalajara con dobletes de Oscar Murillo y Roberto de la Rosa. Sin embargo, no basto para que el equipo adversario lograra dar vuelta el marcador y golear 4-2.

A los 10 minutos del primer tiempo Las “Chivas” de Guadalajara hacia la diferencia con un gol de Uriel Antuna después de un pase de Alexis Canelo. Los “Tuzos” no tardaron en buscar el empate a los 51 minutos cuando Murillo marco un gol de cabeza desde un centro desde el lado derecho. A pesar de que el partido parecía un ida y vuelta, Pachuca consiguió establecer el segundo gol los 69 minutos de la mano de la Rosa quien aprovecho un error defensivo para dejar sin oportunidad al arquero Antonio Rodríguez.

Minutos después, a los 80, Murillo supero el marcador con un disparo desde la cabeza después de un tiro de esquina desde la esquina derecha. Así, 9 minutos después Pachuca liquido al rival con otro gol De la Rosa y Guadalajara con el tiempo de descuento metió el segundo gol con un penal que convirtió Antuna.

A las Chivas de Guadalajara llevar la delantera a los 10 minutos del partido no le sirvió porque el Pachuca no se tiró para atrás y busco la victoria a pesar de tener el marcador por debajo, y lo consiguió.

Entonces, los cuartos de final después de este fin de semana de repechaje quedan así:

Cruz Azul vs. Toluca

America vs. Pachuca

Puebla vs. Atlas

Monterrey vs. Santos Laguna

Escrito por: Iara Ortiz.