Torneo De Guardianes 2021: Play Offs

Se disputa la última jornada del torneo mexicano y se definen los equipos que clasifican directo a la liguilla y los que deben jugar los play offs para clasificar.

Por: Luca Ratto 02 de Mayo 2021 · 14:53 hs

Cuatro equipos únicamente se clasificarán directo a los cuartos de final cuando finalice la temporada. Cruz Azul y América ya tienen su clasificación asegurada con el primer y segundo puesto respectivamente. Puebla y León se encuentran en el tercer y cuarto puesto, aunque Santos y Monterrey tienen posibilidades de meterse en los clasificados.

Santos con 25 puntos enfrentara a puebla con 27 en un partido directo para clasificar.

Hasta el momento los play offs para los cuartos de final se conformarían con, Monterrey vs Mazatlán, Atlas vs Toluca, Santos vs Tigres y Pachuca vs Chivas.

Juárez, Necaxa, Atlético San Luis y Querétaro son los cuatro equipos que se quedan sin posibilidades de clasificar.

Este domingo se jugarán los últimos dos encuentros de la competencia regular. Santos Laguna va a enfrentar a Puebla a las 19 hs de México mientras que Pumas recibirá a las Águilas de América a las 21hs.