¿Traición?: Una figura del América y una joya de Chivas ven muy interesante jugar en la MLS

El ídolo Americanista dijo que la liga estadounidense le atrae por tener muchas cosas muy interesantes y un futbolísta de Chivas tampoco lo descarta.

Por: Mauro Palacios 24 de Agosto 2021 · 09:39 hs

Entre la historia de ensueño de Guillermo Ochoa y su eventual retiro en el América podría interponerse la MLS, y no porque haya un ofrecimiento en concreto actualmente, pero sí es el propio jugador quien revela públicamente su interés por jugar en los Estados Unidos.

Una liga que paga muchos millones de dólares a las estrellas que llegan, la calidad de vida que supone cualquiera de las ciudades con una franquicia y el afrontar un nuevo reto hacia la parte final de su histórica trayectoria podrían ser algunos de los factores a considerar para Ochoa, quien estará en el Juego de Estrellas.

"Sí claro que sí (le interesa jugar en la MLS ), es una liga que tiene muchas cosas buenas, que ha mejorado bastante, la estructura es muy positiva. En un futuro por supuesto que sí y ya veremos qué pasa más adelante, pero es una liga que sí me atrae”, comentó Memo para TUDN.

Otro miembro de la Selección Mexicana que también encuentra atractiva la Major League Soccer es el reciente medallista de Bronce en Tokio 2020, Alexis Vega, quien si bien ve eso como una posibilidad para más adelante porque antes podría cumplir el sueño europeo, el delantero dejó ver su gusto.

"Sí, por qué no, aunque no lo veo muy pronto porque tengo sueños por cumplir y quizá más adelante pueda ser una posibilidad, pero obviamente me encantaría", dijo el futbolista de Chivas de Guadalajara.