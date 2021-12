Tras las críticas Wanda Nara aclaró que pasó con la torta de Joaquín Nahuel, el niño pastelero

La empresaria fue acusada de no cumplir con la promesa que le hizo al niño de 10 años y salió a aclarar lo sucedido.

Wanda Nara había expresado públicamente: "Me encantaría que puedas hacer la torta para mi hijo de cumpleaños en Argentina". El mensaje iba dirigido a Joaquín Nahuel Escobar, el niño de 10 años que se volvió viral por su sueño de convertirse en pastelero profesional.

El menor creó un emprendimiento para costear los gastos de una operación a la que se tiene que someter de manera urgente a raíz de un accidente doméstico que lo dejó con el 25% del cuerpo quemado.

El problema fue que días atrás Constantino cumplió años y la empresaria no cumplió con sus palabras. No solo que nunca le encargó la torta a Joaquín sino que además nunca le contestó al pequeño cuando el pastelero le habló.

"No me contestó Wanda por eso yo no hice nada", escribió Escobar públicamente en una foto en la que la esposa de Mauro Icardi publicaba la intimidad del festejo del hijo fruto de su relación pasada con Maxi López. Acto seguido a la empresaria le llovieron las críticas porque eligió una torta mega decorada y no optó por darle una mano al chico de los pasteles que necesita el dinero.

Finalmente Wanda Nara hizo frente a las críticas y limpió su nombre publicando que ya había hablado con Joaquín Nahuel y que ya le había hecho el encargo de la torta. "El miércoles que llega Mauro festejamos en familia con nuestro pedido a Joaquín", escribió en redes sociales la mediática.

Wanda llegó a la Argentina días atrás y desde entonces está separada de Mauro Icardi quien planea reencontrarse con su familia el 22 de diciembre. Al parecer el jugador del PSG tendrá un festejo de bienvenida antes de celebrar Navidad y será con un pastel de Joaquín Nahuel.