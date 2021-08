Un dato que mete miedo, una de las peores rachas en la historia de la Liga MX

Datos que preocupan en la Liga BBVA MX. Tres de los nueve partidos terminaron sin goles en una jornada con 12 goles.

Por: Mauro Palacios 23 de Agosto 2021 · 13:53 hs

Los goles brillaron por su ausencia en la Jornada 6 del Apertura 2021, una de las más pobres en la historia de los torneos cortos. En los nueve partidos que se jugaron en este fin de semana de agosto apenas se consiguieron 12 goles, y eso porque varios de ellos llegaron en tiempo de compensación.

La jornada con menos goles en la historia de los torneos cortos fue la Fecha 5 del Invierno 1996 con sólo 10 tantos conseguidos en nueve partidos. Después entre las peores jornadas, con 11 tantos celebrados, se puede recordar la Jornada 5 del Clausura 2014 y en la Jornada 2 del Guard1anes 2021.

En esta Fecha 6 del torneo, los goles en los últimos minutos ayudaron a evitar una terrible estadística, pues cabe destacar que los juegos Atlas vs Toluca, 'Atleti' vs Cruz Azul y Monterrey vs Chivas terminaron empatados 0-0.

Por ejemplo, el gol de Ángel Mena de León ante Santos en el Estadio Nou Camp llegó al 103’ en untiempo de compensación inédito para la Liga MX. El tanto de Renato Ibarra con América para definir la victoria 2-0 ante Tijuana también llegó en la compensación.

Incluso el VAR ayudó a evitar esta debacle goleadora pues se revisaron jugadas como el penal sobre Washington Corozo en el partido de Pumas vs Puebla y se determinó que debía ser sancionado. De paso le ayudó a Juan Dinenno a romper su sequía de partidos sin anotación.