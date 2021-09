Un equipo uruguayo sería comprado por uno inglés

No se trata del City Football Group y Montevideo City Torque.En este caso se trata de un equipo que pretende comprar a uno uruguayo que festejó hace poco tiempo.

Por: Mauro Palacios 21 de Septiembre 2021 · 13:13 hs

El Sunderland y a través del uruguayo Juan Sartori, quien es también uno de los dueños del equipo inglés, quieren desembarcar en Uruguay.

Todos recuerdan que el año pasado Sartori se reunió con Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y le comentó que lo interesaba la idea de desembarcar con la institución inglesa en el fútbol uruguayo.



Según la información compartida por Ovación, Sartori buscaría que la Sociedad Anónima Deportiva de Rentistas sea transferida al Sunderland, que actualmente se encuentra en la tercera división del fútbol inglés.



Flavio Perchman, integrante de la SAD Rentistas, reconoció que les han acercado una propuesta del fútbol de Estados Unidos pero que no ha sido tan importante como la idea que llegó desde Inglaterra. Perchman aclaró que las conversaciones con el Sunderland no se dan a través de Sartori, sino otra gente vinculada al equipo inglés.



Si esto se llega a concretar, es importante no dejar de lado este punto, no se vende la institución, sino el contrato que tiene la SAD con ella, el cual tiene una duración de 15 años, con la posibilidad de extenderlo por 3 años más.