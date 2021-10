Uno de candidatos deja la puerta abierta al Barcelona

Con Ronald Koeman casi fuera del FC Barcelona, apareció una de las opciones para sustituirlo y no negó la posibilidad.

Por: Mauro Palacios 01 de Octubre 2021 · 09:30 hs

El seleccionador nacional de Bélgica, el español Roberto Martínez, ha negado que haya tenido "contactos" con el FC Barcelona sobre una hipotética llegada, si bien tiene buena relación con el asesor deportivo del club y del presidente Laporta, Jordi Cruyff.

"El Barcelona no tiene nada de malo, nunca se sabe lo que traerá el mañana. Pero no hay nada de nada, no hay contactos", aseguró Martínez en declaraciones al periódico Het Laatste Nieuws y replicadas por Europa Press.

No obstante, Roberto Martínez ha negado tener contacto con el FC Barcelona y tampoco ha hablado sobre este aspecto con su amigo Jordi Cruyff, asesor deportivo de la entidad catalana y sobre todo del presidente, Joan Laporta.

"La base de mi amistad con Jordi es que separamos lo privado de lo profesional. En ningún momento le he preguntado a Jordi cuál es mi situación en el Barcelona. Tampoco creo que él tenga la función de nombrar a un posible nuevo entrenador", alegó el seleccionador belga.

Por otro lado, Martínez, nacido en Balaguer (Lleida), niega que tener lazos o vínculos con un club por su procedencia sea lo correcto. "Un entrenador nunca debe estar comprometido emocionalmente con un club, un país o una cultura. Mi esposa es escocesa, he jugado en Gales, yo soy español..."