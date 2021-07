Uno de los grandes de Brasil pone a Lionel Messi en segundo lugar y a Diego Maradona tercero

Crack brasilero, campeón del Mundo, jugó con Pelé y no tiene dudas a la hora de sentenciar su opinión y sus deseos en esta final de Copa América.

Por: Mauro Palacios 08 de Julio 2021 · 08:53 hs

Tostao, el crack brasileño que formó parte del inolvidable Brasil campeón del mundo en 1970 junto a Pelé, palpitó la finalísima entre Argentina - Brasil. Y fue contundente con las comparaciones entre Maradona, Lionel Messi y el mismísimo Pelé.

"Después de Pelé, Messi es el mejor jugador del mundo, por encima de Maradona" reveló Tostao. "Con la camiseta de la selección es el mejor Messi que ví en mi vida: Nunca lo ví jugar con tanta velocidad, garra y corazón como ahora. Me hace acordar al Messi de Pep Guardiola,, Xavi, Iniesta".

A su vez contó que Messi llega mejor que Neymar a esa final y el deseo del pueblo brasileño de verlo campeón a Messi con la selección.

La respuesta más fuerte fue cuando le consultaron en una interesante charla en Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad. Este Messi, ¿A quién le hace recordar más a Pelé o a Maradona? "Tengo una opinión de ya hace varios años. Messi, después de Pelé, es el mejor jugador del Mundo inclusive por encima de Diego Maradona, porque es más completo que Maradona"

"Un gran goleador, gran pasador y además es más regular, porque hace más de 15 años que está jugando en el mejor nivel. Messi siempre está en forma. Tuvo una carrera más larga que Maradona. Por eso, es el segundo mejor jugador de la historia después de Pelé. Ahora Messi vive su mejor momento en la selección Argentina. En la argentina es el mejor Messi que ví en mi vida. En cambio, en su carrera no, hubo varios momentos de Messi mucho mejores"

Para esta final ve a uno por encima de otro. "A Messi, Messi es superior a Neymar, más completo"

"Este Messi me hace acordar a Pelé. La única diferencia entre Pelé y Messi es que Pelé era más fuerte y agresivamente físicamente, más atleta. Messi es igual a Pelé en el talento"

"Los brasileros no se van a poner en crisis si messi y la Argentina ganan la Copa América en Brasil, porque muchos lo quieren ver a Messi ganar la Copa América. Primero porque Brasil ya ganó muchas copas América y segundo porque Brasil hincha por Messi para que pueda ganar la Copa América o la Copa del Mundo. Brasil reconoce su juego maravilloso, talento y carrera ejemplar"

"No te voy a decir que a mí me encantaría que Messi se consagre en Brasil, pero como todo brasilero nos gustaría que Messi sea campeón con la selección Argentina. Me gustaría que sea campeón contra otro adversario y no contra Brasil"