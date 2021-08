Uno de los últimos DT del Barcelona habló sobre sus molestias con Lionel Messi

Ernesto Valverde, quien sigue sin dirigir luego de ser despedido en el Camp Nou, habló sobre Lionel Messi y su salida del Barcelona y no deja bien parado al jugador.

Por: Mauro Palacios 19 de Agosto 2021 · 13:43 hs

No ha vuelto a dirigir desde que dejó el FC Barcelona en enero de 2020, cuando Josep Maria Bartomeu decidió despedirlo por la eliminación ante el Atlético Madrid en la Supercopa de España disputada en Arabia Saudita. Y tampoco había hablado mucho en los medios de comunicación sobre su paso por el Camp Nou, pero Ernesto Valverde ha reaparecido públicamente para dar su versión sobre su relación con Lionel Messi.

En una entrevista en el programa ‘El Día de Mañana’ de ETB, Valverde repasó sus experiencias en el fútbol y comentó detalles sobre si tuvo alguna bronca a Leo Messi durante su estadía en Cataluña, el ex entrenador culé dio una respuesta un tanto ambigua, que puede generar suspicacias sobre la relación que tuvieron en el vestuario:.“Esas cosas no se pueden decir, son parte del misterio. Está bien que sea así, es mejor que la gente no sepa cómo somos y que piensen que lo sabemos todo. Es mejor que no sepan la verdad”.

“No dudé cuando me llamaron. Lo vi como una opción y una experiencia que tenía que saber lo que era. ¿Mi marcha? Sucedió y ya está...”, dijo sobre el ciclo que se extendió desde 2017 a 2020, en el que cosechó dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas locales.

Lo que sí dejó en claro Ernesto Valverde es que, como entrenador, fue más feliz en el Athletic de Bilbao que en el FC Barcelona. “Es donde más feliz he sido en todos los sentidos, y eso que ha habido momentos que no fueron las mejores épocas. A nivel de sensación de equipo, de pertenencia a un sitio, es difícil encontrar algo igual. Todo es a tu favor, todo es para ti y tú te identificas con todo”.