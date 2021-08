Villa volvió a Argentina y rompió el silencio y denunció a Riquelme

El colombiano retornó de su viaje para acompañar a su madre y tuvo el primer contacto con la prensa luego de un extenso silencio, denuncia a Riquelme y al consejo de fútbol de Boca Juniors.

Por: Mauro Palacios 28 de Agosto 2021 · 11:38 hs

La novela entre Sebastián Villa y Boca Juniors continua y se le uma una grave denuncia del jugador hacia Juan Román Riquelme y todo el consejo de fútbol.

El colombiano volvió de su país y aportó su primer testimonio después de un extenso silencio y muchos interrogantes respecto a su situación contractual en la institución. “Gracias a Dios mi mamá está bien y eso es lo más importante. Me fui a Colombia a estar con mi mamá por un problema que tenía de salida. Por eso estuve en mi país, eso es lo importante”.

El ex Deportes Tolima solamente se había expresado a través de su cuenta de Instagram en la que se fotografió junto a su madre intervenida: “En lo deportivo quiero dejar en claro que en ningún momento voy a ser desagradecido con Boca Juniors, al contrario. Estaré agradecido eternamente, con el club y sus hinchas. Soy muy feliz cada vez que me toca vestir estos colores y lo seguiré siendo”.

En cortas declaraciones con ESPN y TyC Sports, aclaró: “Yo tengo contrato con Boca Juniors, tengo que hacer mi cuarentena y esperar con mis representantes a ver qué solución vamos a hacer con todo esto que ha pasado. Y bueno, toca hacer el aislamiento y esperar a ver qué pasa”.

La grave denuncia que ahora hace el jugar sobre Riquleme y el resto es que nadie le atendieron el teléfono: “No, no hablé con nadie del cuerpo técnico. ¿Riquelme o alguien del Consejo? No, no me contestan. Siempre traté de hablar con ellos. Después de que pasen mis días de aislamiento voy a hablar”.

Mucha incertidumbre por la continuidad del delantero colombiano que tiene vínculo con el Xeneize hasta fines de 2024 y es pretendido por el Brujas de Bélgica. El mercado en Europa cierra el 31 de agosto y parece improbable que el CDF acepte una propuesta por él