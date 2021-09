Vucetich trató de lento a uno de sus jugadores y lo borró del partido ante Pumas

Víctor Vucetich consideró que Chivas, en el empate frente a Pumas, tuvo opciones claras frente a la portería con Cisneros y Godínez y dejó expuesto a uno de sus delanteros.

Por: Mauro Palacios 13 de Septiembre 2021 · 09:35 hs

Víctor Manuel Vucetich como lo hacen todos los entrenadores, justifican las presencias y ausencias de sus jugadores, por algo son los que comandan y toman las mejores desiciones. Ahora lo hizo con las ausencias de Oribe Peralta y Fernando Beltrán en el partido que Chivas de Guadalajara empató frente a Pumas, donde prefirió utilizar a Jesús Godínez desde el inicio de partido y a Carlos Cisneros como uno de los más aptos para ingresar desde el banco relevos.

“En el caso concreto (de Oribe) determino que la velocidad puede ser un factor concreto que le haga más daño al equipo de Pumas, es una decisión táctica y estratégica donde busco gente más rápida para los desdoblamientos por el centro, incluso se gestaron oportunidades muy claras para haber obtenido el resultado”, dijo Vucetich en conferencia.

Y es que para Vucetich, el Guadalajara supo plantear el partido contra Pumas, pero no tuvo la contundencia necesaria para conseguir el gol. “Desaprovechamos una parte del primer tiempo, salimos un poco flojos, fuimos corrigiendo y conforme avanzaba el partido hicimos las modificaciones".

"El resultado no es lo que esperábamos porque teníamos una idea clara de salir por la victoria y tuvimos esas opciones clarísimas de poder llevarnos la victoria pero no tuvimos la certeza. Me deja esa sensación de inconformidad, pero el esfuerzo ha sido bueno. De visitante el equipo se sigue manifestando muy bien”, dijo.