Xavi Hernández y un mensaje contundente sobre su futuro en Barcelona

Siempre es un lujo escuchar a Xavi, tanto como verlo jugar en su momento. Messi; Luis Enrique, futuro DT del Barcelona, Sergio Busquets.

Por: Mauro Palacios 02 de Julio 2021 · 09:25 hs

Xavi Hernández mantiene un mensaje como entrenador, renovó por dos años en al Al Shadd de Qatar, que va de mano a lo que observábamos dentro de la cancha cuando nos deleitaba.

Habló de fútbol puro, la situación de Lionel Messi en el Barcelona y las convocatorias de Luis Enrique en la selección española.

"Ojalá Massi renueve, yo creo que el Barcelona y Lio lo quieren, es el mejor futbolísta del mundo y la historia"

"Son circunstancias del mercado, hay que esperar, imagino que está hablando con el club y el presidente. Le deseo lo mejor a Leo, como amigo suyo y como culé, le deseo que siga en Barcelona, ojalá se pueda anunciar lo antes posible. Si tuviera que apostar, diría que seguirá en el club, auque en el club se digan muchas cosas, pero diría que seguirá"

"El hecho de que Luis Enríque no lleve ningún futbolísta del Madrid no ayuda, porque el entorno de la selección es madridista".

"Es una trituradora de personas, la gente se cansa de las caras, Busquets ha estado criticado, para un colectivo es incuestionable dentro y fuera de la cancha, es el mejor centro campista defensivo de la historia. Cuando no hay un resultado no se analiza nada, Busquets es incuestionable, es ridículo tener un debate, Luis lo ha seleccionado y sabe que le puede sacar mucho rendimiento".

Sorprende las palabras que entrega a la hora de asumir las responsabilidades de un entrenador.

"Al futbolista siempre le digo, prefiero que falles pero que intentes, los entrenadores debemos darle muchas mas herramientas al futbolísta, tácticas y técnicas. Hay que darle soluciones a los futbolístas, porque ellos pueden tener miedo a la responsabilidad"

"El fútbol es intentar cosas"

Todos los aficionados sueñan con verlo dirigir al Barcelona. "Hace un tiempo me vinieron a buscar del Barcelona, dos veces les he dicho no, por temas familiares, personales, de trabajo, y es muy difícil decirle que no porque soy cule. Me siento mucho más prepatrado pero hoy está Koeman y hay que respetarlo, es una leyenda del club, en un futuro se verá y se evaluará las cosas"