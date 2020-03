VIDEO: Icónico y emocionante mensaje de la AFA contra el coronavirus

La AFA publicó un emocionante video en sus redes sociales donde promueve el lema #QuedateEnCasa con un mensaje bien futbolero

Argentina ha sido uno de los países que se ha movido rápidamente con la cuarentena total por la pandemia de coronavirus. Esto ha sido posible gracias a una buena campaña de prevención de parte de varios organismos, como por ejemplo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Un video de la AFA reproducido en sus redes sociales muestra un mensaje de prevención al mejor estilo futbolero. Con los lemas #QuedateEnCasa y #SeamosResponsables, la pieza audiovisual ha llegado al corazón de todos los fanáticos de este deporte.

"Nadie sale campeón solo. Ni Diego (Maradona) en el '86, que sin ese gol de Burru (Jorge Burruchaga) en la final no hubiera levantado la copa. ¿O no? Hoy tenemos el partido más difícil de nuestra historia y Argentina te necesita para ganar. Por eso, dale bola a los capitanes que ya se pusieron de acuerdo. Respetá la distancia, no salgas a cualquier lado que quedás en offside y perjudicás al equipo. Mirá toda la gente que te banca afuera. No se amontonen todos arriba, abran la cancha y ventilen cada vez que puedan. Porque aunque parezca que el rival no existe, es peligrosísimo a la hora de atacar. Vamos Argentina, este partido lo ganamos jugando en equipo. Porque en este país hay una fuerza que es más fuerte que cualquier pandemia, la de volver a encontrarnos adentro de la cancha o en cualquier otro lugar".

La AFA también ha sido solidaria en esta pandemia poniendo a disposición las instalaciones de su predio para ayudar al Estado. Llenó uno de sus gimnasios con 120 camas para que puedan ser usadas por los pacientes de coronavirus.

