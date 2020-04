Coronavirus: Alberto Marrero vuelve a dar positivo en test de COVID-19

El presidente de Atlético San Luis reveló que volvió a dar positivo en una prueba de coronavirus que se realizó hace algunos días

08 de Abril 2020

Alberto Marrero Díaz, presidente del Atlético San Luis, reveló en un mensaje a la afición que volvió a dar positivo en un nuevo de test de coronavirus (COVID-19) realizado el pasado miércoles y aseguró que se mantiene estable.

"Ahora la verdad es que me encuentro de salud bien, lo único que siento de los síntomas del coronavirus es dolor de cuerpo, malestar general, gracias a Dios no tengo fiebre, no tengo gripe, ni dolor de cabeza, ni garganta, que eran los síntomas. Sigo estando positivo, me hicieron la segunda prueba el miércoles pasado y el jueves me dieron el resultado", contó en una entrevista.

Marrero explicó que su contagio de coronavirus fue en marzo, cuando tuvo que viajar a España por un problema familiar. Fue recién en su regreso a San Luis Potosí que se enteró de la situación. Su mayor preocupación fue que pudiera contagiar a personal o jugadores del club, algo que, por fortuna, no ocurrió.

Durante la entrevista, el mandatario del Atlético San Luis reveló que mantiene constante diálogo con directivos de otros clubes de la Liga MX para el futuro del Torneo Clausura. "En principio pusieron tres fechas tentativas que era, mediados de mayo, finales de mayo y junio, dependerá un poco de como evolucione todo, este mes es importante para ver en cuanto tiempo se llegue al pico", cerró.

