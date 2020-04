AMLO manda fuerte indirecta a Chicharito tras críticas a su gobierno

El presidente López Obrador habló de "malas opiniones" en su contra para tratar de debilitar su imagen y, entre los que destacó, de forma indirecta, estuvo Chicharito

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra Javier Chicharito Hernández y otros famosos por manifestarse respecto a la situación actual de México durante la pandemia de coronavirus (COVID-19).

AMLO cuestionó a Chicharito y a artistas como Thalía y Eugenio Derbez, acusándolos de "opinar mal" como parte de una estrategia para tratar de debilitar su imagen política en estos tiempos de coronavirus.

"Últimamente provocan entrevistas, con un personaje del deporte, para que opine mal, que por cierto nunca se había metido a hablar. Me caía muy bien... Bueno, me sigue cayendo bien, porque no opinaba. Incluso antes otros opinaban en lo político y éste se había mantenido con mucha prudencia", fue la indirecta de AMLO para Chicharito.

Hace algunos días, el delantero mexicano de LA Galaxy había cuestionado la diferencia salarial entre los científicos y los futbolistas. "Yo recibo millones y el que busca la cura del coronavirus nada (...) Es increíble que a mí me paguen tantísimo por hacer un deporte y que la gente que trata de encontrar la cura contra algo que está parando al mundo no está ganando nada, económicamente hablando", dijo en una entrevista con Sofía Niño de Rivera.

