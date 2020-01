LA Galaxy quiere llevar a Andrés Iniesta a la MLS este invierno

El conjunto de los Angeles Galaxy hará todo los esfuerzos posibles para quedarse con Andrés Iniesta este mercado invernal

Por: Mónica Mojón Lugo 10 de Enero 2020 · 09:57 hs

La MLS no se rinde con Andrés Iniesta y ahora es el LA Galaxy quienes quieren sorprender a todos con el fichaje del español. Hace unos días, el ex del Barcelona aseguró que cumpliría sus últimas dos temporadas con el Vissel Kobe pero no s e esperaba que los estadounidenses los buscaran con una buena oferta.

Iniesta ha sumado una buena temporada con el Vissel Kobe e incluso acaba de ganar la Copa del Emperador con su nuevo equipo. Esto volvió a llamr la atención de muchos equipos, en especial de la MLS, una liga que desde hace tiempo desea quedarse con el ex del Barcelona.

LA Galaxy es el conjunto que más apuesta por el fichaje de Andrés Iniesta ya que con la salida de Zlatan Ibrahimovic se quedan sin una gran estrella que presumir en la MLS. El puesto del sueco lo ocuparía el Chicharito Hernández pero el ex del Barcelona sería su nuevo líder en la próxima temporada.

¿Cuánto costará el fichaje de Iniesta al LA Galaxy?

El mismo Iniesta confesó que aún tiene firmadas dos temporadas con el Vissel Kobe pero aun así, el precio no sería problema para los de la MLS. LA Galaxy dede acercar su oferta a unos 4 millones de euros, según la valuación del de Fuentealbilla en Transfermarkt.