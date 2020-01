El detalle en la nueva camiseta de Boca Juniors que no agradó a River Plate

La escuadra Xeneize será vestida por Adidas en este 2020 y en su primer uniforme en el regreso de la marca alemana

Por: Pasión Fútbol 04 de Enero 2020 · 12:17 hs

Boca Juniors comenzó el año estrenando uniforme pues como ya se había dado a conocer, los Xeneizes cambiarían de patrocinador para pasar de Nike a Adidas, algo que no sentó muy bien a la directiva de River Plate, quienes visten la misma marca.

No sólo tener al mismo patrocinador causó malestar a los Millonarios, pues las circunstancias económicas no resultaron ser las mismas para ambos, debido a que los auriazules poseen un mejor contrato y a pesar de haber solicitado una renegociación no fue tomada en cuenta hasta finalizar el acuerdo actual.

Además, el nuevo uniforme trae un detalle que resultó ser la gota que derramó el baso, pues en la parte interior de cuello lleva la leyenda "La mitad + 1", uno de los lemas de la afición bostera para referirse a su mayor afición sobre River; sin duda no cayó en el agrado de aficionados y directivos.