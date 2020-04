Borderlands: Game of the Year Edition gratis y por tiempo limitado

2K Games y Gearbox anunciaron que uno de sus juegos más aclamados estará disponible totalmente gratis para que los usuarios lo aprovechen durante esta cuarentena

Por: Hugo Avalos 19 de Abril 2020 · 09:51 hs

El videojuego Borderlands: Game of the Year Edition está totalmente gratis por tiempo limitado para Xbox One y PC. Así lo anunciaron Gearbox y 2K Games, empresas que desarrollaron y distribuyeron el juego.

La cuarentena por coronavirus ha motivado a las empresas a liberar ciertos videojuegos para que los usuarios disfruten de este tiempo en sus casas. En esta oportunidad, podemos disfrutar de uno de los looter shooter más aclamados del último año.

El popular videojuego estará disponible totalmente gratis hasta el 23 de abril en las plataformas de Steam (PC) y de Xbox One (11:59 AM y 1:49 AM, respectivamente).

Borderlands: Game of the Year Edition es la remasterización mejorada en Ultra HD del shooter looter original con un modo cooperativo que podrás jugar en pantalla dividida. También contiene otros cuatro contenidos: The Zombie Island of Dr. Ned, Mad Moxxi's Underdome Riot, The Secret Armory of General Knoxx y Claptrap's New Robot Revolution, según confirma la nota oficial.

