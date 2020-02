Captain Tsubasa: Los Supercampeones presentan modo historia en nuevo trailer

El nuevo videojuego de Los Supercampeones estrena trailer con muchas novedades que encantarán a los fanáticos

19 de Febrero 2020

El nuevo videojuego de Los Supercampeones no ha salido a la venta y estamos totalmente entusiasmados con él. Captain Tsubasa: Rise of New Champions estrenó otro trailer donde deja ver una de sus novedades: un modo historia.

La historia de Oliver Atom (Tsubasa Ozora en la última serie de televisión) y Los Supercampeones llegará nuevamente a los videojuegos y, poco a poco, vamos conociendo más detalles.

En esta oportunidad, a través de Bandai Namco, se conoció un nuevo trailer que revela que Captain Tsubasa: Rise of New Champions tendrá un modo historia donde se podrá revivir la gran historia de Oliver Atom.

Este modo se llamará Episodio Tsubasa, el cual cubrirá todo el torneo nacional de escuelas, por lo que podremos ver a las jóvenes figuras japonesas que acompañaron a Oliver durante su infancia. Es decir que podremos disfrutar de la presencia de Steve Hyuga, Armand Callahan o hasta los hermanos Korioto.

Según explica Bandai, de acuerdo al ritmo del modo historia y, sobre todo, a los marcadores de los encuentros, los fanáticos podrán disfrutar de escenas especiales en los partidos, algunas de las cuales serán de tipo narrativo, además de otras sorpresas.

Recordemos que todavía no se conoce fecha exacta de lanzamiento de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, aunque sí sabemos que será en 2020. El videojuego se podrá disfrutar en PlayStation 4, PC y Nintendo Switch.

