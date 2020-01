Tuchel asegura que Cavani no saldrá del PSG en el mercado de invierno

Todos los rumores que vinculaban al delantero uruguayo con el Atlético de Madrid fueron descartados por el estratega parisino

Por: Pasión Fútbol 04 de Enero 2020 · 13:50 hs

Uno de los rumores que han envuelto al París Saint-Germain en el mercado invernal es la posible salida de Edison Cavani al Atlético de Madrid, incluso se llegaron a manejar cifras de las transacción por el uruguayo.

Sin embargo, este sábado el director técnico de los capitalinos, Thomas Tuchel, tiro toda versión sobre la partido del charrúa con los colchoneros para la segunda mitad de la temporada, a pesar de la casi nula actividad con el equipo. Además de la venta de Leandro Paredes, otro de los temas que aquejó al equipo por semanas.

"Paredes jugó mucho durante en último tramo de competición. Me mostró que puede ser un jugador importante con mucha influencia en el equipo. Sobre Edinson Cavani, ya lo he comentado. Ha sido duro para él por su lesión, perdió el ritmo y no lo ha tenido fácil. Pero está aquí y tiene una buena mentalidad. Creo que los dos se quedarán con nosotros", comentó sobre la situación de ambos jugadores.

También aprovechó para descartar la llegada de algún refuerzo, al menos a petición del propio alemán, pues como ha ocurrido antes han llegado jugadores por parte de la dirección deportiva.

"Cualquier cosa puede pasar en el fútbol, pero no he pedido fichajes para invierno. No veo necesidad de fichar. Pero en todo caso, es cosa de Leonaro y yo me ocupo de entrenar, estoy tranquilo", aseguró.