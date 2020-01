PSG da respuesta definitiva sobre Cavani al Atlético de Madrid

Uno de los bombazos del mercado de invierno no terminó por darse y el ariete charrúa permanecerá seis meses en la capital francesa

Por: Julio Vera Sanchez 30 de Enero 2020 · 13:31 hs

El mercado de invierno tenía preparado uno de los bombazos con la supuesta llegada de Edison Cavani al Atlético de Madrid procedente del París Saint-Germain para suplir la falta de gol de la que sufren los colchoneros tras la salida de Antoine Griezmann al Barcelona.

Sin embargo, en un estira y afloja entre ambas instituciones, además de la problemática de Atleti por sobrepasar el límite salarial al no poder vender a Thomas Lemar, la compra más cara en la historia del equipo que no ha terminado de rendir como se esperaba, las negociaciones no fructificaron.

Además, de acuerdo a fuentes cercanas, el PSG no estaba dispuesto a recibir una cantidad menor a los 20 millones de euros mientras los colchoneros no podían ofrecer más de 18 por el goleador uruguayo.

Pese a haberse manejado nombres como el de Paco Alcácer, recientemente fichado por el Villarreal y Bakambu en el futbol chino, nunca hubo un interés real por ambos futbolistas, las negociaciones eran claras por el delantero parisino.

Cavani no se moverá del club hasta junio del 2020 cuando finalice contrato y se marche con su carta en mano.

También te puede interesar:

Olivier Giroud la nueva opción del PSG para ser remplazo de Cavani

Dortmund utilizará dinero de Alcácer para traer a Emre Can