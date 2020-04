FOTOS: Celia Lora rompe las redes con lencería de infarto 

La influencer volvió a causar furor con algunas imágenes que volvieron locos a sus millones de seguidores

Por: Pasión Fútbol 27 de Abril 2020 · 12:31 hs

Celia Lora volvió a ser la gran figura de las redes sociales con una serie de fotos en lencería que hicieron sudar a más de uno. Y es que la hija del famoso cantante (Alex) lució una figura de auténtico infarto.

La modelo público desde el día de ayer un par de instantáneas que causaron revuelo en Internet. Y es que el citado atuendo hizo destacar los atributos físicos de Celia que se ha convertido en toda una sensación.

Cabe señalar que desde hace algún tiempo Celia Lora no permite que en sus publicaciones haya comentarios; sin embargo, ello no ha impedido que los miles de likes entre sus seguidores no se hagan presentes.

Actualmente cuenta con poco más de 6 millones de seguidores y 6441 publicaciones, sin duda toda una influencer para el público que suele estar muy pendiente de su actividad en Internet.