Coronavirus: ¿Cuánto falta para una cura y qué medicamento es más efectivo?

Científicos del mundo trabajan día y noche en busca de la cura contra el coronavirus, además de investigar cuál es el fármaco más efectivo

Por: Hugo Avalos 27 de Abril 2020 · 08:11 hs

La ciencia busca la cura contra el coronavirus. Si bien hasta el momento no hay mayores novedades al respecto, sí se conoció que hay más de 150 fármacos y medicamentos que se están probando para conocer su efectividad contra el COVID-19.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado un proyecto para evaluar los tratamientos más prometedores contra el virus, el cual es conocido como "Solidaridad". Sin embargo, los avances no han mostrado resultados certeros.

Hay múltiples centros de investigación alrededor del mundo con pruebas de diversa índole, todo en la búsqueda de la cura contra el coronavirus. Hasta el momento, las pruebas giran en torno a los medicamentos antivirales, a los que ayudan al sistema inmunitario y a los anticuerpos, provenientes de pacientes curados. La idea de esto es encontrar un método para retrasar la propagación y contener el virus.

Medicamentos

No existe evidencia certera de que alguno sea totalmente efectivo contra el COVID-19. El Remdesivir mostró algunos signos de efectividad, pero no superó ciertas pruebas de la OMS, el Lopinavir y el Ritonavir (ayudan contra el VIH) también habían mostrados buenos resultados primarios, pero su tratamiento en personas ha demostrado lo contrario. Mientras que también está la hidroxicloroquina, la cual ayuda al sistema inmune, todavía no termina de convencer a la OMS.

¿Cuánto falta para que exista una cura contra el coronavirus?

A ciencia cierta, no se puede definir cuándo existirá la cura contra el coronavirus. Esto recién sucederá una vez que se sepa si existe una vacuna que sea efectiva y que pueda proteger al organismo del contagio.

Por ahora, las pruebas de los médicos apuntan a medicamentos ya desarrollados y probados en humanos, mientras que los científicos le apuntan a vacunas efectivas en otras enfermedades como el ébola. También hay pruebas de laboratorio en remedios experimentales, pero aún no hay pruebas en humanos.

