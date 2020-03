Barcelona define el futuro de Philippe Coutinho para el verano

El brasileño se ha adaptado a los bávaros, pero hay opiniones encntradas sobre su continuidad en el gigante alemán; los culés son los dueños de su carta

Philippe Coutinho había sido uno de los jugadores brasileños con más proyección a futuro tras su fichaje con el Liverpool y se esperaba su arribo al Barcelona fuera la cúspide de su carrera, pero no logró despuntar, concretando su salida en calidad de préstamo al Bayern Múnich tras una temporada.

El brasileño llegó a la Bundesliga con la opción de compra no obligatoria por 120 millones de euros, los cuales no están dispuestos a pagar los bávaros por un futbolista que pese a las buenas actuaciones no he terminado de convencer a la directiva del club.

El Barcelona, equipo dueño de su carta no cuenta con su presencia al termino de la actual temporada por lo que espera los alemanes hagan válida la opción de compra, pese a las opiniones encontradas en el seno del club.

"Philippe es un superjugador. El Bayern necesita tener a un brasileño en su plantilla y Coutinho es un jugador de clase mundial que puede marcar diferencias", comentó el exfutbolista Rafinha, ante las opiniones contrarias sobre la continuidad de Coutinho.

Aunque en caso de fracasar la principal opción del Barcelona para deshacerse del futbolista, el PSG y Liverpool estarían interesados en contar con los servicios del mediocampista, pero no esperan desembolsar la monstruosa cifra.

