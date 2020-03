Coutinho entraría en trueque de Barcelona por una figura de la Serie A

El brasileño no vive sus mejores momentos luego de haber dejado el Liverpool y podría regresar a un viejo conocido

Por: Julio Vera Sanchez 20 de Marzo 2020 · 08:49 hs

Philippe Coutinho no vive una buena actualidad en el Bayern Múnich, el brasileño no seguirá con los bávaros al final de la temporada, pues de acuerdo a los reportes no harán efectiva la cláusula de rescisión por 120 millones de euros.

El mediocampista, que tampoco atravesó un gran momento con el Barcelona, volverá a un club donde no esperan retenerlo y le darán salida en la próxima ventana de transferencias, siendo el Inter uno de los principales interesados.

Coutinho llegó muy joven al cuadro Neroazzurro, donde no tuvo muchas oportunidades y no fue hasta su marcha al Liverpool cuando pudo mostrar su mejor nivel en el futbol europeo.

La entidad lombarda, arrepentida de no haberlo dejado desarrollarse al interior del club, sueña con poder verlo de regreso y contar con el argentino Lautaro Martínez en sus filas puede ser un factor a su favor.

Si bien han externado que sólo están interesados en recibir dinero del Barcelona a cambio del delantero, que apunta para ser el relevo generacional de Luis Suárez, no descartarían recibir a Coutinho a cambio.

