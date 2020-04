Político causa polémica por llamar 'cerdo' a Cristiano Ronaldo

El congresista Rafael Macedo arremetió en su cuenta de Twitter contra el delantero de la Juventus

Por: Julio Vera Sanchez 02 de Abril 2020 · 14:02 hs

Cristiano Ronaldo al igual que muchos futbolistas, se encuentra resguardado en casa para evitar la propagación del virus COVID-19 que hasta el momento ha cobrado la vida de más de 40 mil personas en todo el mundo, pero parece que la presencia del jugador en territorio portugués no ha sido bien recibida por todos.

Así fue el caso del congresista Rafael Macedo, quien en su cuenta de Twitter arremetió contra el delantero de la Juventus, acusándolo de 'cerdo' y 'malviviente', además de pedir que lo saquen del país.

"A ese cerdo que lo saquen de nuestro país. Quiero que a ese cerdo que llegó de Italia lo encierren en su casa. ¡Saquen a ese malviviente de Madeira!", escribió en redes sociales.

Sin embargo, después borró la publicación para disculparse y asegurar que había sido hackeado, pero aún así la hermana del atacante, Elma, salió en su defensa en redes sociales, e incluso amenazó al político.

"Me encontré con una noticia muy fea en la que alguien llama a mi hermano Ronaldo cerdo. No conozco a este hombre ni quiero, porque si me lo encuentro no respondo de mí. Este caballero no debe tener una familia, ni ser un buen tipo; no le gusta mi hermano, eso es todo".

Por su parte Cristiano Ronaldo se limitó a publicar una foto en sus redes sociales donde presumía su escultural físico para el deleite de sus fans con el mensaje: "Inhala, exhala. Mantente activo".