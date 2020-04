"Marcar a Cristiano Ronaldo era lo más fácil, solo sabe correr"

Un campeón del mundo aseguró que existe una gran diferencia entre enfrentarse a CR7 y Lionel Messi

Por: Erick Medina 30 de Abril 2020 · 12:44 hs

El exfutbolista italiano, Mauro Camoranesi, no tuvo duda en asegurar que para él nunca fue un reto especial marcar a Cristiano Ronaldo. Dichas declaraciones causaron polémica, pues a su consideración el luso tiene un repertorio de jugadas muy limitado.

"A Cristiano no le llegué a pegar, pero era fácil jugar contra él. Cuando jugamos en Selección lo único que hacía era tirarla larga y el doble paso, lo de él era la velocidad, jugaba contra la banda y sabías que lo tenías que acompañar", declaró el hoy director técnico.

A diferencia de lo que ocurre con CR7, Camoranesi señaló que verse las caras con Lionel Messi y Franck Ribery si era un dolor de cabeza: "Llegué a enfrentar a Messi. ¿Si le pegué? Es que no llegaba, es un crack ese enano".

"Era (Ribéry) uno de los que más me complicaba. Tenía mucha fantasía en espacios reducidos, siempre quería la pelota, tiro de afuera, era 'que no patee, que no salte', era una fiesta" , concluyó el Campeón del Mundo en Alemania 2006.