Revelan el día que Cristiano Ronaldo pudo ser fichaje de Liverpool

El portugués que terminó siendo un histórico del Manchester United y Real Madrid pudo haber tenido un destino diferente

Por: Julio Vera Sanchez 31 de Enero 2020 · 07:58 hs

Cristiano Ronaldo ya es sin duda considerado una leyenda del futbol mundial, pero sus historial de clubes pudo haber sido totalmente diferente, así lo reveló el ex jugador del Liverpool Phil Thompson al portal The Athletic en Inglaterra.

Durante la entrevista, Thompson comentó que el astro portugués pudo haber fichado por los de Anfield en 2003 cuando militaba en el Sporting de Lisboa, pero las cosas no salieron como lo esperaba.

“Tony Henry, ex centrocampista del Manchester City, trabajaba para el agente P aul Stretford, a quien Jorge Mendes había encargado crear un poco de interés por Cristiano Ronaldo en Inglaterra. Me invitaron a ver un partido del Sporting y me dijeron que Cristiano costaba 4,75 millones de euros a pagar en 4 años. Cristiano pedirá 1,2 millones al año, mucho para un jugador de 18 años, pero era negociable”, comenta sobre los principios de la carrera de Ronaldo.

Cuando comentó sobre la posibilidad de fichar al joven talento, la directiva de los Reds tardó mucho en decidir sobre hacerse del futbolista quien terminó haciendo historia en el odiado rival y por un precio mayor.

“Volví a Liverpool para explicarle todo a Gérard Houllier (entonces entrenador del Liverpool) y me dijo que hablaría con el dirigente Rick Parry. Pero la semana siguiente, estando en las instalaciones de Melwood, leí en Sky que Cristiano Ronaldo había fichado por el Manchester United por 14,5 millones de euros”.

Al enterarse de la noticia Thompson quedó atónito y aunque no le dió mucha importancia en su momento, años después se arrepintió de haber dejado ir a uno de los mejores jugadores de la actualidad en el mundo.

“No me lo podía creer. Tony Henry me dijo que recibió una llamada diciendo que no se hacía nada, que se encargaban directamente Stretford y Mendes. Es absurdo que la cifra se triplicara en tan poco tiempo. Era evidentemente un talento, pero nadie podía saber que sería tan grande”, comentó.

También te puede interesar:

Francisco Trincao, el nuevo Cristiano Ronaldo que busca el Barcelona

PSG da respuesta definitiva sobre Cavani al Atlético de Madrid