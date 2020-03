Revelan el estado de salud de la madre de Cristiano Ronaldo

Dolores Aveiro había sufrido un ictus a comienzos de marzo, por lo que su estado de salud era una incógnita por estas semanas

Cristiano Ronaldo tiene motivos para estar de buen ánimo por estas horas. Es que su madre Dolores Aveiro ha recibido el alta médica por lo que podrá retornar a su casa para pasar la cuarentena por el coronavirus tras superar el ictus que había sufrido a comienzos de marzo.

Dolores Aveiro, de 65 años, superó favorablemente lo que fue un accidente cerebrovascular (ACV) sufrido el pasado 3 de marzo. Desde ese entonces, Cristiano ha estado al lado de su madre en Madeira, Portugal, con el permiso de su club Juventus.

"¡Ustedes pensaron que no volvería! Regresé lentamente, delicadamente, tranquila y con paz en mi corazón, y con un pensamiento, que no necesita juzgar el color de la piel, la ropa que usan, los zapatos o la apariencia de cada uno, no somos nadas frente a la vida, somos simples peones en este mundo", fue parte del mensaje que escribió Aveiro en su Instagram.

Cristiano Ronaldo estuvo en Portugal acompañando a su madre incluso en tiempos de coronavirus. De hecho, cuando inició la cuarentena en Italia decidió irse a Portugal para seguir de cerca a su madre en Madeira. Desde ese entonces no ha regresado a Turín.

Ahora, con su madre en casa, CR7 permanecerá junto a ella y toda su familia en una de sus propiedades en dicha isla.

