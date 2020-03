Madre de Cristiano Ronaldo fue internada de urgencia por un ictus

Dolores Aveiro fue ingresada de urgencia a un hospital en Portugal en la pasada madrugada debido a un ictus

Dolores Aveiro, madre de la estrella Cristiano Ronaldo, fue internada de urgencia en un hospital de Portugal tras sufrir un ictus en la pasada madrugada.

Según medios portugueses, Aveiro fue ingresada al Hospital Doctor Nelio de Mendonça de Funchal en las últimas horas. Se encuentra estable y consciente, aunque todavía no han difundido un parte médico.

Los médicos esperan las 12 horas de rigor para poder dar a conocer su estado y determinar posibles secuelas.

La madre de Cristiano Ronaldo ya había preocupado por su salud cuando en una entrevista para la televisión portuguesa reveló que no estaba pasando un buen momento. "Me operaron del otro pecho en Madrid, he hecho radioterapia y ahora estoy luchando por la vida", aseguró.

Además, luego de esta confesión, expresó que "nadie sabe nada sobre la segunda operación", aunque no quiso dar más detalles.

