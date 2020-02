Hermana de Cristiano Ronaldo revela los grandes secretos de su infancia

Se dieron a conocer algunos secretos de los primeros años de vida del portugués

Por: Julio Vera Sanchez 06 de Febrero 2020 · 09:02 hs

El pasado miércoles el portugués Cristiano Ronaldo cumplió 35 años de edad por lo que recibió miles de felicitaciones en persona y redes sociales, pero hubo una fuera de lo común para el jugador.

Por medio de Instagram, su hermana Katia Aveiro aprovechó para mandar un emotivo mensaje al delantero de la Juventus en el cual aprovechó para revelar algunos secretos y travesuras de la infancia del jugador.

“¿Qué decir de ti? Que eres un orgullo, que no existen palabras para expresar lo que pienso de ti, no sólo como hermano, sino como hombre, amigo, padre, niño y como ser humano sobre todo. Echo la vista atrás y veo cómo ha pasado el tiempo y el hombre maravilloso en el que te has convertido”, comienza el mensaje.

Incluso llegó a hablar de detalles de cómo comía en yogurt para evitar perder tiempo camino a sus entrenamientos, sin imaginar lo que terminaría siendo.

“No voy a contar cómo mi madre me obligó a lavar tus pañales llenos de… en el pozo (sí, hace 35 años todavía existían los pañales de tela)”. “No contaré cómo comías los yogures para evitar perder el tiempo, haciendo un agujero en la parte inferior con los dientes y salías corriendo por la puerta como una flecha (luego inventaron los yogures líquidos)”, comentó.

Incluso habló de algunas travesura de Ronaldo que aún permanece como secreto para sus padres, pero que ahora conoce todo el mundo.

“No contaré las veces que desapareciste de casa para saltar la cerca del campo en el hoyo del quinto balcón para jugar con la pelota (luego marcaste el gol más alto de la historia), ni tampoco el día que fuimos a la playa y que mamá aún piensa que fuimos a catequesis”, escribió.

