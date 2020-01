Afición de Juventus celebra goles de Cristiano Ronaldo al ritmo de Song 2

Por medio de redes sociales los bianconeros realizaron una votación para elegir a la canción que sonaría en el Allianz Stadium después de cada anotación

Por: Julio Vera Sanchez 13 de Enero 2020 · 11:22 hs

La Juventus comenzó el año de la mejor manera con dos partidos jugados y dos ganados con cuatro anotaciones del delantero portugués Cristiano Ronaldo, tres contra el Cagliari y uno frente a Roma el pasado sábado en el Stadio Olímpico.

Este gran momento se ha trasladado a la tribuna pues en redes sociales la directiva ha decidido realizar una encuesta para definir la canción que sonará después de cada gol del equipo.

Así ocurrió en el Allianz Stadium en la victoria por 4-0 sobre el Cagliari al sonar Song 2 de Blur luego de la anotación de Ronaldo en los primeros minutos del segundo tiempo.

Entre las canciones elegidas también se encontraba Boom de P.O.D, All the small things de Blink 182 y Jump around de House of Pain, pero la banda británica se llevó 33.65% para retumbar en cada anotación bianconera.