Daniela Ospina vuelve a encender las redes con un bikini rosa sobre una hamaca

Daniela Ospina ha causado una locura en su cuenta de Instagram con una nueva postal portando un diminuto bikini rosa

Por: Pasión Fútbol 26 de Diciembre 2019 · 10:44 hs

Las vacaciones de Daniela Ospina aún no terminan y la colombiana sigue causando una locura en las redes sociales con sus postales. La ex de James Rodríguez no ha parado de hacer alarde de su figura y terminó por encender las redes acostada en una hamaca portando un diminuto bikini rosa.

Daniela Ospina se puede ver muy relaja en la imagen mientras descansa sobre una gran hamaca. La colombiana decidió compartir su atrevida imagen en un bikini rosa para desear feliz navidad a todos sus seguidores y terminó por encender las redes y ganarse 97 mil likes por su nueva postal.

Muchos de sus seguidores siguen comentando lo bien que luce Daniela Ospina en estas vacaciones decembrinas. La colombiana no ha parado de robar sus piros con los atuendos que ha compartido, primero un bikini negro y ahora un traje de baño rosa que hace mucho alarde de sus curvas.