La razón por la que De Rossi rescindió contrato con Boca Juniors

El mediocampista argentino abandonó esta mañana de lunes la práctica del equipo para regresar a Italia

Por: Julio Vera Sanchez 06 de Enero 2020 · 13:59 hs

Esta mañana la concentración de Boca Juniors de cara al comienzo de la segunda mitad de la temporada vivió un momento caótico tras la abrupta salida de Danielle De Rossi del entrenamiento.

En varios medios se llegó manejar que se iba por razones de índole personal, pero el jugador salió a dar rueda de prensa donde negó todo tipo de rumores sobre su entorno.

"No tengo problemas de salud en mi familia, ni nada de eso. Ni enfermedades. Tengo la necesidad de estar con mi hija y mi familia".

Sobre la molestia que podría tener sobre llegada de Miguel Ángel Russo como nuevo director técnico del equipo, también rechazó negó haber tenido problemas con el estratega xeneize.

"No hay nada detrás. No me peleé con nadie de la nueva directiva. A los 36 años estoy en condiciones de tomar esta decisión. Me mostraron todo su cariño e intentaron convencerme. Me tomé dos o tres días pero es esta la decisión. No tengo problema con nadie. Necesito volver a mi casa y del fútbol, de mi vida, de mi deporte. En algún momento iba a pasar".

Tras el parón invernal, el italiano regresó de sus vacaciones a la ciudad de Buenos Aires para reportar con el equipo y además de informar a la directiva sobre la decisión que había tomado en cuanto a su futuro.

"Cuando volví ya tenía la decisión tomada, pero entiendo que las cosas se dicen en la cara. Vine y les confirmé a todos lo que sucedía. Me duele mucho esto, espero haber sido importante para abrir una nueva dirección para los jugadores europeos", comentó ante los medios de comunicación presentes.