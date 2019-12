Deschamps asegura que el próximo entrenador de Francia será Zidane

Didier Deschamps comentó en una entrevista que en algún momento Zidane tomará las riendas de la Selección Francesa

Por: Mónica Mojón Lugo 19 de Diciembre 2019 · 15:24 hs

Dider Deschamps acaba de confirmar todos los malos rumores que recorren al Real Madrid: Zidane no tarde en dejar de nuevo a los merengues. Los hinchas ya sufrieron una vez la partida de Zizou y podría repetirse debido a que el entrenador francés ve muy cerca a Zinedine de tomar las riendas en la Selección Francesa.

En una entrevista para Le Monde, Deschamps fue interrogado sobre el futuro del banquillo en la Selección de Francia y él no dudo en dar una respuesta que paralizó a todo el Real Madrid: "El próximo entrenador podría ser Zizou. En un momento u otro será él", comentó el actual DT de Les Blues.

La retirada de Deschamps parece no estar muy cerca ya que el DT renovó hace unas semanas su acuerdo con la Selección de Francia hasta el 31 de diciembre de 2022. Pero Didier tiene claro que Zidane será su gran reemplazo, le guste o no a los hinchas del Real Madrid, Zizou no durará demasiado en su banquillo.

Deschamps de nuevo carga contra Benzema

El entrenador de nuevo fue cuestionado sobre el regreso de Benzema a la Selección de Francia: " No tengo nada que decir sobre él. Para mí esto ya no es un tema. La decisión del Tribunal de Casación no me concierne. Cuando tengo que tomar una decisión, solo tengo un objetivo: el interés colectivo del equipo", finalizó Didier Deschamps.