La ley en Amsterdam que le impide a Edson Álvarez vivir con su pareja

Edson Álvarez sufre por no poder convivir con su pareja en Amsterdam, debido a una ley en la capital neerlandesa

Por: Hugo Avalos 16 de Febrero 2020 · 14:11 hs

Pocos saben el duro momento que atraviesa Edson Álvarez en Amsterdam. Este 14 de febrero, en Día de San Valentín, el mexicano pudo pasar tiempo con su esposa e hija en Londres, ya que la capital de los Países Bajos impide que puedan vivir juntos.

El exAmérica no puede vivir con su esposa e hija debido a que las leyes de los Países Bajos impiden vivir en unión libre hasta ambos tengan 21 años. Edson ya ha cumplido 22 años, pero su pareja Sofía Toache tiene 20.

En una entrevista con el diario De Telegraaf, Álvarez contó su situación. "La gente no sabe lo difícil que es estar tan lejos de casa sin familia. Quiero a mi esposa y mi bebé aquí. Mis compañeros de equipo también lo notan y me dan mucho apoyo. Si no estás jugando, es bueno volver a casa y encontrar distracción con tu familia. Pero ahora abro la puerta de una casa oscura", dijo.

Edson Álvarez y Sofía Toache tuvieron un fugaz encuentro el pasado 14 de febrero, luego de que el jugador del Ajax viajó a Londres para tener un tiempo con su familia en San Valentín.

El mexicano fue titular este domingo en la victoria de su equipo por 3-0 ante el Waalwijk por la Eredivisie.

