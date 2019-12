La emotiva carta de Ezequiel Lavezzi para anunciar su retiro del fútbol

El delantero argentino decidió poner punto final a su carrera tras 16 años como futbolista profesional

Por: Mónica Mojón Lugo 13 de Diciembre 2019 · 11:54 hs

Ezequiel Lavezzi fue uno de los primeros jugadores reconocidos que decidieron dejar el sueño europeo para aceptar las ofertas millonarias del futbol chino. El ‘Pocho’ se marchó del PSG en el 2015 para iniciar su aventura en Asia, y después de tres temporadas ha anunciado su retiro.

Mediante una emotiva carta en su cuenta de Instagram, el delantero de 34 años comunicó a sus seguidores la decisión que tomó el receso de la Superliga China. De esta manera Ezequiel Lavezzi acaba con los rumores que lo colocaban como otra de las “bombas” de Estudiantes de La Plata.

“Fueron años increíbles de esta historia. Años marcador por aprendizajes, momentos únicos e infinidad de recuerdos que serán eternos en mi corazón. Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino. Con mucha emoción me despido de la etapa más linda que me dio la vida”.

Los números de Lavezzi en Argentina y Europa

El ‘Pocho’ Lavezzi debutó en el 2003 con Estudiantes de Buenos Aires antes de pasar a San Lorenzo un año más tarde. El delantero argentino dio el salto a Europa en la 2007-08 con el Napoli, donde marcó 48 anotaciones en 188 partidos disputados en cinco temporadas.

Para la 2012-13 aceptó una tentadora oferta del PSG, en una de las etapas más exitosas de su carrera con 12 títulos. Finalmente, en el 2016 pasó al Hebei Fortune de China, con el que jugó durante tres años. Con Argentina jugó el Mundial del 2014 y ganó la medalla de oro en Beijing 2008.