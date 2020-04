FIFA: Futbolistas podrían recibir tarjeta amarilla por escupir al césped

Un médico de FIFA recomendó esta posible sanción como medida de prevención contra el coronavirus

Por: Hugo Avalos 28 de Abril 2020 · 13:28 hs

Las ligas del mundo trabajan para retomar la actividad del fútbol lo antes posible, aunque todo dependerá de cómo se evite el contacto y contagio por coronavirus. Para ello, FIFA evalúa una posible sanción para aquellos futbolistas que escupan en el césped.

El jefe de médicos de la FIFA, Michel D'Hooghe, recomendó que se les saque tarjeta amarilla a aquellos futbolistas que escupan en el campo. "Es una práctica común en el fútbol. No es muy higiénico y es una buena forma de propagar el virus, así que cuando volvamos al fútbol creo que deberíamos evitarlo al máximo. Quizá se pueda enseñar una tarjeta amarilla", le dijo al diario The Telegraph.

Escupir en el campo de juego, como dijo D'Hooghe, es muy común en el campo de juego y será difícil que esto se pueda cumplir. Por ejemplo, en Islas Feroe, donde retornarán a las canchas el próximo 9 de mayo, marcaron como totalmente prohibido el escupitaje.

A pesar de esto, el médico también advirtió que no hay que apurarse por volver a jugar al fútbol. "Si hay una circunstancia donde los argumentos médicos deberían ganarle a las cuestiones económicas es ahora. No es una cuestión de dinero, es sobre vida o muerte, así de simple", afirmó. Y agregó: "Todos estamos sujetos a las decisiones nacionales de las autoridades públicas. De repente, el fútbol no es lo más importante en la vida".

