¿Fichaje? El guiño de Erling Haaland a Messi y el Barcelona

El delantero sensación de la Bundesliga dio su opinión sobre uno de los mejores jugadores de la actualidad

Por: Julio Vera Sanchez 05 de Marzo 2020 · 12:19 hs

Erling Haaland ha se ha convertido en uno de los delanteros más deseados desde su llegada a la Bundesliga con el Borussia Dortmund, sus 9 anotaciones en 7 partidos en un elevado porcentaje de efectividad, lo han puesto como el objetivo para el próximo mercado de los grandes clubes europeos, pero el ariete de 19 años tiene otros planes en mente.

En una entrevista para ‘Esporte Interactivo’, el goleador fue cuestionado sobre Cristiano Ronaldo o Messi, sin embargo, la respuesta del delantero fue inesperada.

“Es difícil compararlos, pero ver a Messi y a Neymar también es fantástico. Ellos también son los mejores de todos los tiempos, son ideales para ver también”, comentó.

También habló sobre su ídolo de la infancia y a diferencia de muchos, el noruego sa salió de lo común y eligió al exfutbolista español Michu, quien militó en la Premier League para el modesto Swansea City.

”Michu es uno de mis ídolos, también adoro a Cristiano ha sido una locura verle jugar los últimos 10 años, igual que Zlatan. Michu era fantástico de ver en el Swansea. Me gusta ver a todos los jugadores, especialmente a los delanteros, porque yo soy uno de ellos”, reveló Haaland.

Sobre su curiosa celebración en la cual aparenta estar meditando, Erling confesó ser un adepto a estas prácticas, pues le ayudan a relajarse.

“Me gusta celebrar los goles así porque me gusta meditar, me ayuda mucho, me encuentro en paz y es algo bueno para mí”.

En cuanto a las posibilidades del Borussia Dortmund en la Bundesliga, donde se ubican terceros por debajo del Bayern y el Leipzig, además de la Champions League, donde llevan ventaja ante el PSG tras el duelo de ida.

“Sé que somos un buen equipo, calidad tenemos. Si llevamos esta calidad que tenemos al campo, podemos hacerlo”, concluyó el delantero de 19 años.

También te puede interesar:

Real Madrid se une a la puja por el fichaje de Jadon Sancho

Ronaldinho podría enfrentar esta pena tras ser detenido en Paraguay