Isco y Sara Sálamo causan indignación por "beso" en tiempo de coronavirus

Por: Hugo Avalos 17 de Marzo 2020 · 09:45 hs

Isco y Sara Sálamo fueron protagonistas en redes sociales de una polémica foto. El jugador del Real Madrid y su pareja habían subido una imagen de ambos con cubrebocas, que desató la indignación de varios usuarios.

La pareja está en cuarentena total como toda España, uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus.

En un intento por pasar un rato juntos, en plena cuarentena, Sálamo subió una foto a su Instagram. Allí replicó una icónica imagen de 1936 de un beso con cubrebocas, aunque los protagonistas fueron ella e Isco.

Foto borrada por Sara Sálamo en su Instagram

"Amor en tiempo de coronavirus", fue el encabezado que utilizó la actriz. Aunque, tuvo que borrar la imagen por la indignación de varios usuarios, quienes cuestionaron la acción con los cubrebocas.

El descargo de Sara Sálamo por su foto

En varias historias de Instagram, la pareja de Isco explicó el porqué borró la fotografía. "Está claro que una no siempre acierta y al final he acabado borrando la foto que he subido, no sé si era de buen gusto, de mal gusto, simplemente estábamos emulando una foto de 1936", comentó.

Más allá de esto, explicó que los cubrebocas los tenían de antes y que no pensaban donar por ser ya usados. Además, aseguró que la intención era mandar un "mensaje de responsabilidad".

