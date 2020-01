Jimena Sánchez explota las redes con un sensual video en traje de baño

Jimena Sánchez ha causado una locura en las redes sociales con un especial video dond eluce un atrevido traje de baño

Por: Pasión Fútbol 08 de Enero 2020 · 09:10 hs

Jimena Sánchez ha vuelto a llamar la atención de todo el mundo con un sensual video que publicó en su cuenta de Instagram. La conductora mexicana impactó a todos presumiendo su belleza al natural portando un atrevido traje de baño color rojo.

"No makeup, no burden, no fear, God is good all the time", escribió Jimena Sánchez a un lado del insólito video que compartió en Instagram. La mexicana luce sin una gota de maquillaje un traje de baño rojo tejido que enamoró a todos sus seguidores rápidamente.

Jimena Sánchez juntó 416 mil likes con este insólito video que no para de ser comentado en las redes sociales. La conductora de Fox Sports sigue recibiendo mensajes sobre lo bien que luce con ese traje de baño rojo, además de lo bella que se ve sin gota de maquillaje.