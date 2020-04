Coronavirus: Exjugador del Barcelona da positivo en COVID-19

La lista de contagiados por la enfermedad va en aumento de forma escandalosa

Por: Julio Vera Sanchez 02 de Abril 2020 · 08:06 hs

El ex jugador del Barcelona que formó parte del llamado Dream Team, Juan Carlos Rodríguez, confirmó en entrevista para 'El Norte de Castilla', que dio positivo en COVID-19.

El defensa central habló sobre su estado de salud, luego de haberle dado a conocer que se encuentra contagiado de coronavirus.

"Me encuentro bien, he estado algún que otro día con fiebre y dolores musculares pero ahora mismo lo único que sí noto es que no me sabe a nada la comida y no puedo saborear una copa de vino".

Además contó cómo es su rutina diaria en casa confinado desde el 16 de marzo, luego de conocer que era portador de la enfermedad.

"El no poder saborear las cosas es lo que más incomoda, pero por lo demás... Intento no hacer las tablas de ejercicios que hacen a diario mis hijos para no forzar, el resto hago vida normal. Sigo las pautas que me indican los médicos", comentó en la entrevista.

Además aprovechó para mandar un mensaje de tranquilidad al pueblo español, quien se encuentra entre los países más afectados hasta el momento por la peligrosa enfermedad.

"Mucha gente lo habrá pasado sin ni siquiera saberlo. Yo he tenido un par de días un poco más de fiebre y tos, pero poco más".

