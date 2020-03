VIDEO: Doctores cantando ‘You’ll Never Walk Alone’ hacen llorar a Klopp

El estratega de los Reds se conmovió hasta las lágrimas con la labor de los cuerpos médicos británicos Por: Julio Vera Sanchez 28 de Marzo 2020 · 12:52 hs La situación sanitaria que viven algunos países, principalmente del continente europeo a causa de la pandemia mundial del COVID-19 ha llevado a los cuerpos médicos a trabajar en marchas forzadas para contrarrestar a la enfermedad. Estos se han convertido en un ejemplo para muchos digno de admirar, no sólo por su esfuerzo sino también por que a pesar de la contingencia no ha decaído el ánimo. En un hospital de Liverpool, un grupo de doctores y enfermeros cantaron a una sola voz la icónica canción de ‘You’ll Never Walk Alone’ (nunca caminarás solo) que suena cada quince días en Afnield Road.

Esto conmovió hasta las lágrimas al estratega alemán de los Reds, Jürgen Klopp, quien no pudo contener sus emociones ante las emotivas imágenes.

"Es extraordinario. Ayer me enviaron un vídeo de gente en el hospital justo fuera del área de cuidados intensivos y cuando empezaron a cantar 'You'll Never Walk Alone' empecé a llorar inmediatamente. Es increíble, lo enseña todo, esta gente no solo trabaja, sino que tiene un gran espíritu".

