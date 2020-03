VIDEO: Klopp arremete contra un periodista por el coronavirus

Jürgen Klopp, técnico de Liverpool, tuvo un entredicho con un periodista por el tema del coronavirus en Europa

En la previa al duelo de vuelta entre Liverpool y Atlético de Madrid por la Champions League, Jürgen Klopp tuvo un cruce con un periodista argentino por los problemas que ha generado el coronavirus en el fútbol y en la sociedad.

El entrenador alemán intercambió palabras con un periodista por la situación de Europa con el coronavirus y el papel del fútbol en estos días. "Yo no juego al fútbol este miércoles", replicó el argentino, quien vive en Madrid.

Así reaccionó Klopp: "Pero eso no es tan especial. Jugar fútbol no es tan especial, nosotros no somos la sociedad, somos parte de la sociedad y todos deberíamos estar preocupados al mismo tiempo".

"Eso es exactamente lo que no me gusta, que me preguntes eso, pero vuelas desde Madrid hasta acá. Entonces quédate allá, cerraron escuelas y universidades y obviamente están preocupados. Esa es la pregunta, pero ahora piensas que por el fútbol vale la pena viajar", cuestionó el entrenador del Liverpool.

"Ese es el problema, nuestro problema y no podemos resolverlo con el fútbol. Nosotros jugamos, es lo que tenemos que hacer y tu trabajo es transportar información. Espero que lo hagas mejor de lo que haces preguntas (...) Los futbolistas por el momento están todos saludables. Que los 22 jugadores no se saluden de la mano no es una buena señal para la sociedad", señaló.

Klopp aceptará cualquier decisión que se tome con el futuro de la temporada en base a las precauciones que tomen los gobiernos europeos para prevenir el coronavirus. "Lo respetaremos (...) Algunas cosas son más importantes que el fútbol y eso lo notamos en este momento. Tenemos que encontrar una solución, pero yo no sé lo suficiente", cerró.

