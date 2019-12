La lista de los jugadores que se pelean los clubes de Europa este invierno

Aquí te dejamos la lista de los jugadores más cotizados por los grandes equipos de Europa para este mercado de invierno

Por: Mónica Mojón Lugo 24 de Diciembre 2019 · 08:30 hs

Este mercado de invierno abrirá el próximo 1 de enero del 2020 con una larga lista de deseos por parte de los grandes equipos de Europa. Desde el inicio de la temporada, algunos clubes empezaron a anotar a los jugadores que perseguirían para ficharlos el próximo año y aquí te dejamos la lista de los más cotizados en el viejo continente.

Los jugadoires más cotizados para el mercado de invierno

Ivan Rakitic (Barcelona)

El croata sigue sin tener claro si volverá al once titular del Barcelona en esta temporada, en especial porque Frenkie De Jong ha impresionado en la cancha. Así que Rakitic ha decidido empezar a escuchar ofertas y hay más de un equipo que busca su traspaso en el mercado de invierno. Inter, Juventus, Manchester United e incluso el Sevilla son algunas de las opciones que han aparecido al centrocampista.

Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

El crack del Dortmundo dejó en el aire su futuro en la Bundesliga e incluso se asegura que el club alemán ya empezó a escuchar ofertas por su traspaso. Jadon Sancho tiene pendientes al Liverpool, Manchester United, PSG, Barcelona y Real Madrid, peor todo apunta a que los Reds lo sumarán a sus filas en enero.

Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

La joya del Leverkusen pinta para ser uno de los grandes jugadores en el futuro y por ello ha llamado la atención de más de un grande en europa. Su agente ya confirmó que al menos siete clubes están negociando por Havertz: Juventus, Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Arsenal y Liverpool.

Erling Haaland (RB Salzburgo)

Haaland es otra de las joyas que han brillado desde el verano y que tiene a más de uno en busca de su fichaje. El crack del Salzburgo terminó de impresionar en la Champions League con sus goles en la fase de grupos y Manchester United, Napoli, Bayern Munich, Barcelona y Real Madrid ya negocian su traspaso para el mercado de invierno.

Pierre Emerick Aubameyang (Arsenal)

Los malos resultados del Arsenal han pueso a Aubameyang en pensar en su futuro, a pesar de que los Gunners ya se deshicieron de Unai Emery y busca nuevo entrenador. El delantero tiene ofertas en Barcelona, Real Madrid y el Inter de Milán para salir en este mismo mercado de invierno.

Arturo Vidal (Barcelona)

El King no está feliz con tener pocos minutos en el once inicial del Barcelona, sobre todo porque la afición tambien le ha pedido a Valverde que lo ponga más en el campo. Así que Vidal amenazó con irse este enero si no logra tener un mejor papel y de momento tiene ofertas en el Inter y el Manchester United.