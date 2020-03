Luis Enrique confiesa por qué dejó de convocar a Casillas

El seleccionador español brindó una improvisada entrevista donde respondió preguntas de usuarios en redes sociales

Por: Hugo Avalos 28 de Marzo 2020 · 08:12 hs

Luis Enrique, entrenador de la Selección de España, respondió varias preguntas de los aficionados en una entrevista realizada por la Federación de ese país en redes sociales. Llamó la atención por responder sobre por qué no convoca a Iker Casillas.

Por la cuarentena por el coronavirus, el seleccionador español respondió todo tipo de preguntas hechas por los usuarios respecto al estado de la Selección, sobre ciertos jugadores y algunas opiniones propias del entrenador. Lo que más sorprendió fue su explicación de por qué no convoca al histórico portero Iker Casillas.

"A todos nos llega un tiempo en el que la edad pesa, Iker Casillas ha sido uno de los referentes del fútbol mundial. Ya me hubiera gustado contar con él, pero el tiempo pasa para todos", explicó Luis Enrique.

Otras declaraciones de Luis Enrique:

Candidatos a la Eurocopa: "Veo capaz a España de ganar la Eurocopa, somos seis o siete las que podríamos hacerlo. Luego ya veremos cómo llega la Selección y los jugadores. Somos aspirantes a conquistarla".

¿Por qué se fue de Barcelona?: "No tenía mucho más que ofrecer como jugador y como entrenador pensé lo mismo. Además del propio agotamiento físico y personal, pensé seriamente que necesitaban alguien que les aportara más cosas".

¿Volvería a Barcelona?: "Como entrenador no sabes dónde vas a estar hoy o en el futuro. En todos los clubes en los que he estado he dejado la puerta abierta. Nunca se sabe".

Lionel Messi: "No le puedo decir a Messi cómo regatear, pasar o tirar porque es un artista en esto. Todo lo que sean sistemas de juegos a nivel global. Cómo presionar, de qué manera, en qué posición debe estar posicionado… intentamos influir en él".

Sergio Ramos: "Mi relación con Sergio Ramos es muy buena, también con el 99.9% de los jugadores más allá de que pueda ser cercana o lejana, cuando tuve la oportunidad de conocerle en persona me quedé gratamente sorprendido aunque ya lo conocía. Su capacidad como líder dentro del vestuario y sus cualidades como persona son buenas".

Adama Traoré: "Nosotros conocemos a Adama Traoré desde hace años, cuando pudimos verlo en los entrenamientos. Ha evolucionado mucho en el Wolves y es interesante. Nosotros estamos encantados de ver su evolución".

Su partido favorito de la Selección: "De niño, el España-Malta donde acabé botando y saltando como un loco en el salón de casa. Ya en la época reciente, la final del Mundial por cómo se produjo y la Eurocopa que ganamos a Italia , donde yo veraneaba con mi familia allí y se lo tomaron con mucha deportividad".

