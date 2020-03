Manolo Gabbiadini, segundo jugador en la Serie A contagiado de coronavirus

El club dio a conocer el estado del delantero por medio de sus redes sociales además de una declaración del jugador

Por: Julio Vera Sanchez 12 de Marzo 2020 · 11:18 hs

El coronavirus no deja de causar estragos en el continente europeo, situación a la que los futbolistas no se encuentran ajenos, pues el día miércoles se confirmó al segundo jugador profesional contagiado por COVID-19, Daniele Rugani de la Juventus.

Sin embargo, hoy se ha dado a conocer un caso más en la Serie A, se trata del delantero de 28 años de la Sampdoria, Manolo Gabbiadini, quien confirmó por su propia cuenta en redes sociales que era portador del coronavirus y se dispuso a cuarentena voluntario en su domicilio.

"También he dado positivo para el coronavirus. Quiero agradecer a todos los que me escribieron, ya he recibido muchos mensajes. Quiero decir que estoy bien, no os preocupéis. Seguid todas las reglas, quédense en casa y todo se resolverá".

El primer caso de un futbolista se dio en la Bundesliga 2 con Timo Hübers del Hannover, quien también optó por mantenerse en casa y evitar una mayor propagación de la enfermedad.

También te puede interesar:

Coronavirus: UEFA anuncia suspensión del City-Real Madrid y Lyon-Juventus

Ronaldinho jugaría torneo de futsal en cárcel de Paraguay